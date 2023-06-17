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В Добропарке открыли лавандовые поля: эксклюзивные фото Новини.LIVE

17 июня 2023 19:05
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
В Добропарке открыли лавандовые поля: эксклюзивные фото Новини.LIVE
Лавандовые поля в Добропарке. Фото: Новини.LIVE
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В Добропарке (Киевская область) открыли лавандовые поля. С 15 июня по 31 посетители могут насладиться ароматами лавандовых полей, раскинувшихся на просторах в 6 гектаров. 

Об этом сообщает Новини.LIVE

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Лавандовые поля в Добропарке

Для посетителей доступно четыре уникальные лавандовые площадки с пятью разнообразными сортами лаванды, отобранными с особым вниманием в течение двух лет. Первый уголок удивит своим морем из 10 тысяч кустов узколистной лаванды, где среди зарослей уютно расположилась коричневая беседка. Фотозоны с гигантскими фонарями и мольбертом усилят впечатления от волшебного прованского пейзажа.

Вторая локация, Тоскана, позволит гостям парка насладиться очарованием Италии. Здесь растет сорт лаванды "Platinum Niko", который поражает длинными соцветиями до 70 см и неповторимым ароматом. Дополняют образ топиарные деревья, выстриженные в декоративные формы.

Третья зона — это главное лавандовое поле, заманивающее своими масштабами — лавандовые полосы на пяти километрах. Четвертая локация ориентирована на особые события в жизни наших гостей —  свадебные церемонии и праздники. Яркая локация с лавандой сорта Felice, известной своими крупными цветами, добавит праздничного настроения и романтической атмосферы. В центре локации расположена белая беседка, идеальная для незабываемых моментов.

"К сезону лаванды готовились с первых дней. Еще четыре года назад. Мы тестировали лучшие сорта, чтобы подходить к нашим климатическим условиям. Важно и аромат, размер, цвет. Здесь 5 сортов: раннее цветение, среднее, и долина тоскана, итальянский уголок нашего парка завершит наш сезон. После оккупации треть полей пострадала, ведь гусеницы танков поездили по ним. И мы высаживали снова. Потому это наш первый, успешный сезон лаванды", — сказала директор парка Виктория Рыжова.

В субботу, 17 июня, посетителей ожидала атмосфера итальянской неоклассики, белый рояль, гордо возвышающийся среди полей лаванды, а также солнечные лучи и пьянящий аромат лавандовых цветов.

"Если погода будет позволять, будем здесь играть еще и в следующую субботу. Эта локация очень вдохновляющая и очень классные цвета. Столько здесь простора для фантазии", — говорит пианист Игорь.

Лавандовые поля в Добропарке
Лавандовые поля в Добропарке. Фото: Новини.LIVE

 

Лавандовые поля в Добропарке
Лавандовые поля в Добропарке. Фото: Новини.LIVE
Лавандовые поля в Добропарке
Лавандовые поля в Добропарке. Фото: Новини.LIVE
Лавандовые поля в Добропарке
Лавандовые поля в Добропарке. Фото: Новини.LIVE
Лавандовые поля в Добропарке
Лавандовые поля в Добропарке. Фото: Новини.LIVE

Напомним, что в Киевской области после деоккупации открылось для посещения одно из наиболее популярных мест для отдыха — "Добропарк". Стоит ли туда ехать, чем удивляют посетителей, как можно провести свободное время яна природе? Журналисты Новини.LIVE узнали подробности.

 

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