У Добропарку відкрили лавандові поля: ексклюзивні фото Новини.LIVE

Лавандові поля у Добропарку. Фото: Новини.LIVE

У Добропарку (Київська область) відкрили лавандові поля. З 15 червня по 31 відвідувачі можуть насолодитися ароматами лавандових полів, що розкинулися на просторах 6 гектарів.

Про це повідомляє Новини.LIVE

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Лавандові поля у Добропарку

Для відвідувачів доступно чотири унікальні лавандові майданчики з п'ятьма різноманітними сортами лаванди, відібраними з особливою увагою протягом двох років. Перший куточок здивує своїм морем із 10 тисяч кущів вузьколистої лаванди, де серед заростей затишно розташувалася коричнева альтанка. Фотозони з гігантськими ліхтарями та мольбертом посилять враження від чарівного прованського пейзажу.

Друга локація, Тоскана, дозволить гостям парку насолодитися чарівністю Італії. Тут росте сорт лаванди "Platinum Niko", який вражає довгими суцвіттями до 70 см та неповторним ароматом. Доповнюють образ топіарні дерева, вистрижені у декоративні форми.

Третя зона — це головне лавандове поле, яке заманює своїми масштабами — лавандові смуги на п'яти кілометрах. Четверта локація орієнтована на особливі події у житті наших гостей — весільні церемонії та свята. Яскрава локація з лавандою сорту Felice, відома своїми великими квітами, додасть святкового настрою та романтичної атмосфери. У центрі локації розташована біла альтанка, ідеальна для незабутніх моментів.

"До сезону лаванди готувалися з перших днів. Ще чотири роки тому. Ми тестували найкращі сорти, щоб підходити до наших кліматичних умов. Важливо й аромат, розмір, колір. Тут 5 сортів: раннє цвітіння, середнє, і долина тоскана, італійський куточок нашого парку завершить наш сезон. Після окупації третина полів постраждала, адже гусениці танків поїздили ними. І ми висаджували знову. Тому це наш перший, успішний сезон лаванди", — сказала директорка парку Вікторія Рижова.

У суботу, 17 червня, на відвідувачів чекала атмосфера італійської неокласики, білий рояль, що гордо височіє серед полів лаванди, а також сонячні промені та п'янкий аромат лавандових квітів.

"Якщо погода дозволятиме, гратимемо тут ще й наступної суботи. Ця локація дуже надихаюча і дуже класні кольори. Стільки тут простору для фантазії", — каже піаніст Ігор.

Лавандові поля у Добропарку. Фото: Новини.

Лавандові поля у Добропарку. Фото: Новини.

Лавандові поля у Добропарку. Фото: Новини.

Лавандові поля у Добропарку. Фото: Новини.

Лавандові поля у Добропарку. Фото: Новини.

Нагадаємо, що в Київській області після деокупації відкрилося для відвідування одне з найпопулярніших місць для відпочинку - " Добропарк ". Чи варто туди їхати, чим дивують відвідувачів, як можна провести вільний час на природі? Журналісти Новини.LIVE дізналися про подробиці.