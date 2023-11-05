В ГПСУ заявили, что у избитого военного в Киеве была контузия

Избиение военного в Киеве. Фото: скриншот с видео

Спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко заявил, что у военного, избитого в Киеве, была контузия. По его словам, ГПСУ выступает за объективное расследование ситуации.

Об этом Андрей Демченко сказал для "РБК-Украина".

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Избиение военного в Киеве

Демченко рассказал, что командование пограничного отряда, в котором проходит службу военный, начало внутреннее расследование.

Он подтвердил информацию, что на момент инцидента военный возвращался в местонахождение из больницы. Там он проходил обследование после контузии, полученной на фронте.

"В тот день военный возвращался из Киева к месту расположения части. Его поезд отходил с железнодорожного вокзала ночью. Там он и находился на момент начала комендантского часа. Что привело к конфликту и его детальные обстоятельства — сможем более подробно сказать после всех мероприятий проверки. Поддерживаем связь с национальной полицией, чтобы все было объективно", — сказал Демченко.

Напомним, в Киеве полицейский избил раненого военного в отделении полиции. На передовую мужчина вернулся с сотрясением мозга.

Также мы писали, что руководство полиции пообещало разобраться в инциденте. Инцидент произошел ночью 3 ноября