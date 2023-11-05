Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow У ДПСУ заявили, що у побитого військового в Києві була контузія arrow

У ДПСУ заявили, що у побитого військового в Києві була контузія

5 листопада 2023 12:33
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У ДПСУ заявили, що у побитого військового в Києві була контузія
Побиття військового у Києві. Фото: скриншот з відео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко заявив, що у військового, якого побили в Києві, була контузія. За його словами, ДПСУ виступає за об'єктивне розслідування ситуації.

Про це Андрій Демченко сказав для "РБК-Україна".

Читайте також:

Побиття військового в Києві

Демченко розповів, що командування прикордонного загону, в якому проходить службу військовий, почала внутрішнє розслідування. 

Він підтвердив інформацію, що на момент інциденту військовий повертався у місце розташування з лікарні. Там він проходив обстеження після контузії, яку отримав на фронті.

"Того дня військовий повертався з Києва до місця розташування частини. Його поїзд відходив із залізничного вокзалу вночі. Там він і перебував на момент початку комендантської години. Що призвело до конфлікту та його детальні обставини — зможемо більш детально сказати після всіх заходів перевірки. Підтримуємо зв'язок із національною поліцією, щоб усе було об'єктивно", — сказав Демченко.

Нагадаємо, у Києві поліцейський побив пораненого військового у відділку поліції. На передову чоловік повернувся зі струсом мозку.

Також ми писали, що керівництво поліції пообіцяло розібратися в інциденті. Інцидент трапився вночі 3 листопада

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:14 В Україні збільшили штрафи для чоловіків, які ще не були у військкоматі

Новина з відео

04:17 "Ми у космосі не самі" — вчені почули дуже дивні звуки планет

17:52 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 листопада: повний список

15:10 Потужні вибухи у Севастополі — стали відомі деталі атаки

19:31 В Україні закриють 53 заправки — відому мережу АЗС позбавили ліцензій

Шуляк назвала космічні суми, необхідні для відбудови Маріуполя, Бахмута, Ірпеня - 80x80

Шуляк назвала космічні суми, необхідні для відбудови Маріуполя, Бахмута, Ірпеня

17:00 Війська окупантів готові застосувати РЕБ "Биліна" — що це їм дає

06:00 Мобілізація в Україні з 1 листопада: кого заберуть до ЗСУ у першу чергу

10:18 Луческу йде з "Динамо" — з'явився ще один претендент на пост тренера команди

09:51 Українці можуть отримати 6,6 тис. грн від французької організації — хто має право

Новина з фото

04:29Вибухи у Львівській області продовжуються — ППО добиває "шахеди"

Актуальне по темі