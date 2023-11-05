У ДПСУ заявили, що у побитого військового в Києві була контузія

Побиття військового у Києві. Фото: скриншот з відео

Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко заявив, що у військового, якого побили в Києві, була контузія. За його словами, ДПСУ виступає за об'єктивне розслідування ситуації.

Про це Андрій Демченко сказав для "РБК-Україна".

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Побиття військового в Києві

Демченко розповів, що командування прикордонного загону, в якому проходить службу військовий, почала внутрішнє розслідування.

Він підтвердив інформацію, що на момент інциденту військовий повертався у місце розташування з лікарні. Там він проходив обстеження після контузії, яку отримав на фронті.

"Того дня військовий повертався з Києва до місця розташування частини. Його поїзд відходив із залізничного вокзалу вночі. Там він і перебував на момент початку комендантської години. Що призвело до конфлікту та його детальні обставини — зможемо більш детально сказати після всіх заходів перевірки. Підтримуємо зв'язок із національною поліцією, щоб усе було об'єктивно", — сказав Демченко.

Нагадаємо, у Києві поліцейський побив пораненого військового у відділку поліції. На передову чоловік повернувся зі струсом мозку.

Також ми писали, що керівництво поліції пообіцяло розібратися в інциденті. Інцидент трапився вночі 3 листопада