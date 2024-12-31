Обстрел Киевской области 31 декабря — спасатели обнародовали фото и видео разрушений

В ГСЧС показали последствия атаки РФ на Киевскую область — фото
В Киевской области есть разрушения в результате российских обстрелов. Обошлось без пострадавших.
Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) во вторник, 31 декабря.
Последствия обстрела Киевской области
В ГСЧС сообщили, что спасатели уже ликвидировали последствия ракетного обстрела, осуществленного российскими войсками.
В результате вражеской атаки, произошедшей в одном из районов области, частично разрушен частный жилой дом.
"В одном из районов области после вражеского обстрела произошло частичное разрушение частного жилого дома. К счастью, обошлось без пострадавших", — говорится в сообщении.
Также мы писали, что российские войска утром 31 декабря нанесли по Киеву ракетный удар. В столице работала противовоздушная оборона, но обломки сбитых ракет упали на частное здание.
Перед этим по всей Украине объявляли воздушную тревогу. В некоторых городах раздавались взрывы.
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