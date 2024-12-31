Обстріл Київської області 31 грудня — рятувальники оприлюднили фото і відео руйнувань

У ДСНС показали наслідки атаки РФ на Київщину — фото
У Київській області є руйнування внаслідок російського обстрілу. Обійшлося без постраждалих.
Про це повідомили у пресслужбі Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) в вівторок, 31 грудня.
Наслідки обстрілу Київщини
У ДСНС зазначили, що рятувальники вже ліквідували наслідки ракетного обстрілу, здійсненого російськими військами.
Внаслідок ворожої атаки, що сталася в одному з районів області, частково зруйновано приватний житловий будинок.
"В одному з районів області після ворожого обстрілу сталося часткове руйнування приватного житлового будинку. На щастя, обійшлося без постраждалих", — йдеться у повідомленні.
Також ми писали, що російські війська зранку 31 грудня завдали по Києву ракетного удару. В столиці працювала протиповітряна оборона, але уламки збитих ракет впали на приватну будівлю.
Перед цим по всій Україні оголошували повітряну тривогу. В деяких містах лунали вибухи.
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