Обстріл Київської області 31 грудня — рятувальники оприлюднили фото і відео руйнувань

Ліквідація наслідків російського удару. Фото: ДСНС

У Київській області є руйнування внаслідок російського обстрілу. Обійшлося без постраждалих.

Про це повідомили у пресслужбі Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) в вівторок, 31 грудня.

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У ДСНС зазначили, що рятувальники вже ліквідували наслідки ракетного обстрілу, здійсненого російськими військами.

Внаслідок ворожої атаки, що сталася в одному з районів області, частково зруйновано приватний житловий будинок.

"В одному з районів області після ворожого обстрілу сталося часткове руйнування приватного житлового будинку. На щастя, обійшлося без постраждалих", — йдеться у повідомленні.

Рятувальники працюють на місці обстрілу. Фото: ДСНС

Рятувальна операція. Фото: ДСНС

Також ми писали, що російські війська зранку 31 грудня завдали по Києву ракетного удару. В столиці працювала протиповітряна оборона, але уламки збитих ракет впали на приватну будівлю.

Перед цим по всій Україні оголошували повітряну тривогу. В деяких містах лунали вибухи.