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Вибухи у Києві — повідомляють про падіння уламків

31 грудня 2024 08:24
Карина Приходько - Редактор
Вибухи у Києві 31 грудня — уламки ракет впали на приватну будівлю
Наслідки обстрілів Києва. Архівне фото: REUTERS/Thomas Peter
Карина Приходько - Редактор

Російські війська зранку 31 грудня завдали по Києву ракетного удару. В столиці працювала протиповітряна оборона, але уламки збитих ракет впали на приватну будівлю.

Про це повідомили в Київській міській військовій адміністрації (КМВА)

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У КМВА розповіли, що внаслідок ракетного удару по Києву попередньо зафіксовано падіння уламків у Дарницькому районі столиці. 

"За інформацією, яка перевіряється, уламки впали на покрівлю приватної будівлі. Пожежа та руйнування відсутні. Інформації щодо потерпілих не надходило", — йдеться у повідомленні. 

Водночас у відомстві наголосили, що повітряна тривога ще триває, і закликали мешканців перебувати в укриттях. 

у Києві 31 грудня уламки впали на будівлю
Скриншот допису КМВА 

Нагадаємо, вибухи у Києві та області 31 грудня лунали ще з пізньої ночі. Військові попереджали про загрозу балістики.

Також ми писали, скільки людей ховалося у метро від російських атак впродовж 2024 року.

Київ вибух обстріли ППО ракетний удар

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