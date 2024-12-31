Вибухи у Києві 31 грудня — уламки ракет впали на приватну будівлю

Наслідки обстрілів Києва. Архівне фото: REUTERS/Thomas Peter

Російські війська зранку 31 грудня завдали по Києву ракетного удару. В столиці працювала протиповітряна оборона, але уламки збитих ракет впали на приватну будівлю.

Про це повідомили в Київській міській військовій адміністрації (КМВА).

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У КМВА розповіли, що внаслідок ракетного удару по Києву попередньо зафіксовано падіння уламків у Дарницькому районі столиці.

"За інформацією, яка перевіряється, уламки впали на покрівлю приватної будівлі. Пожежа та руйнування відсутні. Інформації щодо потерпілих не надходило", — йдеться у повідомленні.

Водночас у відомстві наголосили, що повітряна тривога ще триває, і закликали мешканців перебувати в укриттях.

Скриншот допису КМВА

Нагадаємо, вибухи у Києві та області 31 грудня лунали ще з пізньої ночі. Військові попереджали про загрозу балістики.

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