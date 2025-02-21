Удар по Чернобыльской АЭС — ситуация на станции 21 февраля

Последствия удара РФ по Чернобыльской АЭС. Фото: ГСЧС

На Чернобыльской атомной электростанции осуществляется постоянный мониторинг и контроль после российского удара 14 февраля. По состоянию на сегодня радиационный фон в пределах нормы.

Об этом сообщили в ГСЧС и показали фото последствий.

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"По состоянию на утро 21 февраля осуществляется постоянный мониторинг территории с помощью дронов с тепловизорами и ручных тепловизоров. Все соответствующие службы работают на месте, ситуация под контролем", — говорится в сообщении.

Последствия удара РФ по Чернобыльской АЭС. Фото: ГСЧС

Последствия удара РФ по Чернобыльской АЭС. Фото: ГСЧС

Последствия удара РФ по Чернобыльской АЭС. Фото: ГСЧС

В ГСЧС отметили, что верхолазы и спасатели находятся в готовности к выполнению работ при необходимости. А радийный фон на промплощадке станции в пределах нормы, угроз населению нет.

Напомним, 14 февраля февраля Владимир Зеленский сообщил, что россияне ударили по по укрытию на ЧАЭС дроном с фугасной боевой частью..

Незадолго МАГАТЭ подтвердило взрыв на территории Чернобыльской АЭС.

Главный инженер ЧАЭС Александр Титарчук заявил, что существует угроза утечки радиоактивных веществ, однако ситуация контролируется.