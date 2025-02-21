Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow В ГСЧС показали последствия удара по ЧАЭС — фото arrow

В ГСЧС показали последствия удара по ЧАЭС — фото

21 февраля 2025 11:42
Карина Приходько - Редактор
Удар по Чернобыльской АЭС — ситуация на станции 21 февраля
Последствия удара РФ по Чернобыльской АЭС. Фото: ГСЧС
Карина Приходько - Редактор

На Чернобыльской атомной электростанции осуществляется постоянный мониторинг и контроль после российского удара 14 февраля. По состоянию на сегодня радиационный фон в пределах нормы.

Об этом сообщили в ГСЧС и показали фото последствий.

Читайте также:

Ситуация на Чернобыльской АЭС 21 февраля

"По состоянию на утро 21 февраля осуществляется постоянный мониторинг территории с помощью дронов с тепловизорами и ручных тепловизоров. Все соответствующие службы работают на месте, ситуация под контролем", — говорится в сообщении.

ситуація на ЧАЕС 21 лютого
Последствия удара РФ по Чернобыльской АЭС. Фото: ГСЧС
рятувальники на ЧАЕС
Последствия удара РФ по Чернобыльской АЭС. Фото: ГСЧС
удар по ЧАЕС
Последствия удара РФ по Чернобыльской АЭС. Фото: ГСЧС

В ГСЧС отметили, что верхолазы и спасатели находятся в готовности к выполнению работ при необходимости. А радийный фон на промплощадке станции в пределах нормы, угроз населению нет. 

Напомним, 14 февраля  февраля Владимир Зеленский сообщил, что россияне ударили по  по укрытию на ЧАЭС дроном с фугасной боевой частью..

Незадолго МАГАТЭ подтвердило взрыв на территории Чернобыльской АЭС.

Главный инженер ЧАЭС Александр Титарчук заявил, что существует угроза утечки радиоактивных веществ, однако ситуация контролируется.

ГСЧС обстрелы Чернобыльская АЭС Чернобыль ЧАЭС
Реклама
Реклама
Реклама