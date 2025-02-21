Удар по Чорнобильській АЕС — ситуація на станції 21 лютого

У ДСНС показали наслідки удару по ЧАЕС — фото
На Чорнобильській атомній електростанції здійснюється постійний моніторинг та контроль після російського удару 14 лютого. Станом на сьогодні радіаційний фон в межах норми.
Про це повідомили у ДСНС та показали фото наслідків.
Ситуація на Чорнобильській АЕС 21 лютого
"Станом на ранок 21 лютого здійснюється постійний моніторинг території за допомогою дронів із тепловізорами та ручних тепловізорів. Усі відповідні служби працюють на місці, ситуація під контролем", — йдеться у повідомленні.
У ДСНС зазначили, що верхолази та рятувальники перебувають у готовності до виконання робіт за необхідності. А радійний фон на промма й данчику станції в межах норми, загроз населенню немає.
Нагадаємо, 14 лют ого В олодим ир Зеленський повідомив, що росіяни вдарили п о укритті на ЧАЕС дроном із фугасною бойовою частиною.
Незадовго МАГАТЕ підтвердило вибух на території Чорнобильської АЕС.
Головний інженер ЧАЕС Олександр Тітарчук заявив, що існує загроза витоку радіоактивних речовин, однак ситуація контрольована.
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