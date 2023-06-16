В ГСЧС рассказали, какие разрушения зафиксированы на Киевщине в результате ракетной атаки

Последствия ракетной атаки в Киевской области 16 июня. Фото: Андрей Небытов/Telegram

Во время атаки 16 июня обломки ракет упали в нескольких локациях Киевской области. В результате падения обломков сбитой ракеты в Вышгородском районе, по предварительным данным, повреждены 15 частных домов.

Об этом во время брифинга сообщил пресс-офицер Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Александр Хорунжий.

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По словам Хорунжого, в результате падения обломков ракеты три частных дома были разрушены полностью.

"Мы уже работаем в Киевской области, в Вышгородском районе. По предварительным данным, в результате падения обломков, разрушены три частных дома, повреждены 15 домов и два хозяйственных сооружения. На месте возник пожар частного дома. Привлечены две единицы техники и восемь человек для ликвидации этого пожара", — сообщил представитель ГСЧС.

Хорунжий также сообщил, что по другому адресу в Вышгородском районе в результате падения обломков вражеской цели загорелся травяной настил на площади 2 гектара.

Ракетная атака 16 июня

Утром 16 июня по Украине начала распространяться воздушная тревога. Впоследствии стало известно о запуске ракет в направлении Киева.

По данным Командования Воздушных сил ВСУ, российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по Украине крылатыми ракетами "Калибр" и аэробалистическими ракетами Х-47 "Кинжал". Силы ПВО сбили в Киевской области 12 ракет.

Напомним, как сообщили ранее в МВД, в результате ракетной атаки на Киевскую область 16 июня в области пострадали три человека — двое детей и бабушка.