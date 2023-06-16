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У МВС розповіли, скільки людей постраждало внаслідок ракетної атаки на Київщину

16 червня 2023 14:50
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
У МВС розповіли, скільки людей постраждало внаслідок ракетної атаки на Київщину
Наслідки російського обстрілу. Фото: t.me/mvs_ukraine
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Внаслідок ракетної атаки на Київську область 16 червня в області постраждали троє людей. Також є значні пошкодження будинків.

Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ.

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Скільки людей постраждало

"Київщина. Унаслідок ракетної атаки окупантів постраждало троє осіб: двоє дітей та бабуся. Пошкоджено понад 30 будинків", — йдеться у повідомленні.

обстріли Києва
Наслідки російського обстрілу. Фото: t.me/mvs_ukraine
обстріли Києва
Наслідки російського обстрілу. Фото: t.me/mvs_ukraine

Нагадаємо, 16 червня близько 11:00 Україною почала ширитись повітряна тривога. Українців попередили про можливість ракетного обстрілу. 

Тоді ж у Київській області через ракетний удар російських окупантів пошкоджено будинки. Внаслідок цього сталася пожежа, також відомо про постраждалих. 

Водночас російські окупанти обстріляли Київ аеробалістичними ракетами "Кинджал". Усі шість ракет, за попередніми даними, були збиті системою ППО України.

Додамо, що попередній обстріл Києва аеробалістичними ракетами Х-47 "Кинджал", про які самі росіяни говорили, що їх неможливо збити жодними засобами ППО, мав місце рівно місяць тому, 16 травня. 

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