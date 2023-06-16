У ДСНС розповіли, які руйнування зафіксовані на Київщині внаслідок ракетної атаки

Наслідки ракетної атаки на Київщині 16 червня. Фото: Андрій Нєбитов/Telegram

Під час атаки 16 червня уламки ракет впали у декількох локаціях на Київщині. Внаслідок падіння уламків збитої ракети у Вишгородському районі, за попередніми даними, пошкоджено 15 приватних будинків.

Про це під час брифінгу повідомив пресофіцер Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) Олександр Хорунжий.

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За словами Хорунжого, внаслідок падіння уламків ракети три приватні будинки були зруйновані повністю.

"Ми вже працюємо в Київській області, у Вишгородському районі. За попередніми даними, внаслідок падіння уламків, зруйновано три приватних будинки, пошкоджено 15 будинків і дві господарчі споруди. На місці утворилася пожежа приватного будинку. Залучено дві одиниці техніки та вісім осіб для ліквідації цієї пожежі", — повідомив представник ДСНС.

Хорунжий також повідомив, що за іншою адресою в Вишгородському районі внаслідок падіння уламків ворожої цілі, загорівся трав’яний настил на площі 2 гектари.

Ракетна атака 16 червня

Вранці 16 червня Україною почала ширитись повітряна тривога. Згодом стало відомо про запуск ракет у напрямку Києва.

За даними Командування Повітряних сил ЗСУ, російські окупаційні війська завдали ракетного удару по Україні крилатими ракетами "Калібр" та аеробалістичними ракетами Х-47 "Кинджал". Сили ППО збили на Київщині 12 ракет.

Нагадаємо, як повідомили раніше в МВС, внаслідок ракетної атаки на Київську область 16 червня в області постраждали троє людей — двоє дітей та бабуся.