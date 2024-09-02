Попадания по спортивной школе в Киеве сегодня - кадры с места

Повреждена котельная. Фото: Новини.LIVE

Российские захватчики утром в понедельник, 2 сентября, совершили массированную атаку на Киев. В частности, попадание обломков зафиксировали в Голосеевском районе: там повреждена котельная учебного заведения.

Внутри здания побывал корреспондент Новини.LIVE.

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Как известно, в Голосеевском районе из-за падения обломков сбитой российской ракеты повреждена спортивная школа.

Часть вражеской воздушной цели попала в корпус котельной учебного заведения, там случился пожар на площади шесть квадратных метров — его ликвидировали.

Как отметил глава КГВА Сергей Попко, когда крылатые ракеты уже подлетали в Киев, россияне выпустили еще и баллистику — ракеты KN-24/Искандер-М.

А мэр города Виталий Кличко сообщал об одном пострадавшем в Шевченковском районе в результате атаки.