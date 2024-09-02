Влучання по спортивній школі у Києві сьогодні - кадри з місця

Пошкоджена котельня. Фото: Новини.LIVE

Російські загарбники вранці у понеділок, 2 вересня, здійснили масовану атаку на Київ. Зокрема, влучання уламків зафіксували у Голосіївському районі: там пошкоджено котельню навчального закладу.

Всередині будівлі побував кореспондент Новини.LIVE.

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Як відомо, у Голосіївському районі через падіння уламків збитої російської ракети пошкоджено спортивну школу.

Частина ворожої повітряної цілі влучила у корпус котельні закладу освіти, там сталася пожежа на площі шість квадратних метрів — її ліквідували.

Як зазначив голова КМВА Сергій Попко, коли крилаті ракети вже підлітали до Києва росіяни випустили ще й балістику — ракети KN-24/Іскандер-М.

А мер міста Віталій Кличко повідомляв про одного потерпілого у Шевченківському районі внаслідок атаки.