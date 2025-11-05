Видео
Главная Киев У киевлянина изъяли Шахед, который он перевозил на автомобиле

У киевлянина изъяли Шахед, который он перевозил на автомобиле

Дата публикации 5 ноября 2025 13:58
обновлено: 13:58
В Киеве мужчина перевозил на крыше автомобиля Шахед
Правоохранители изымают "Шахед", который киевлянин перевозил на автомобиле. Фото: Нацполиция

В Киеве мужчина перевозил "Шахед" на крыше собственного автомобиля. Правоохранители разыскали киевлянина и изъяли у него беспилотник.

Об этом информирует пресс-служба Полиции Киева в среду, 5 ноября, в Facebook.

В Киеве мужчина перевозил "Шахед" на машине — детали от полиции

Итак, правоохранители изъяли "Шахед", который киевлянин перевозил на крыше автомобиля.

Во вторник, 4 ноября, в социальных сетях правоохранители обнаружили публикацию о том, что на территории столичного ЖК находится автомобиль, на крыше которого прикреплен вражеский беспилотник.

Шахед
Дрон, который киевлянин перевозил на автомобиле. Фото: Нацполиция

На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа Дарницкого управления полиции и взрывотехники. Специалисты осмотрели опасный предмет — им оказался беспилотный летательный аппарат типа "Shahed" с выхолощенной боевой частью, то есть таким, что не представляет угрозы жизни и безопасности граждан.

Владелец транспортного средства — 30-летний местный житель, который является председателем общественной организации, пояснил, что планировал передать беспилотный летательный аппарат в музей.

В конце концов полицейские изъяли беспилотник для проведения дополнительной проверки. Сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Напомним, что недавно в Чернигове посреди города взорвался "Шахед".

Ранее мы информировали, что в Киеве в дом народного депутата Ольги Стефанишиной попал обломок "Шахеда".

Киев полиция обстрелы война в Украине беспилотник Шахед
