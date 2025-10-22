Видео
Главная Киев В Киеве осколок "Шахеда" попал в дом нардепа — фото

В Киеве осколок "Шахеда" попал в дом нардепа — фото

Ua ru
Дата публикации 22 октября 2025 13:04
обновлено: 13:58
В Киеве обломок дрона попал в дом нардепа Стефанишиной
Спасатели ликвидируют последствия атаки РФ на Киев 22 октября 2025 года. Фото: ГСЧС/Telegram

Во время ночной атаки российских войск на Киев в дом народного депутата Ольги Стефанишиной попал осколок "Шахеда". В момент падения обломка депутат вместе с детьми находилась в квартире.

Об этом Ольга Стефанишина сообщила в среду, 22 октября, в Facebook.

Читайте также:
Наслідки атаки РФ на Київ
Последствия атаки РФ на Киев 22 октября. Фото: Ольга Стефанишина/Facebook

Атака РФ на Киев — в дом нардепа попал обломок дрона

В ночь на 22 октября российские войска ракетами и дронами атаковали Киев. Во время вражеского обстрела в дом нардепа Ольги Стефанишиной попал обломок "Шахеда".

"Этой ночью в наш дом на Русановке попал осколок "Шахеда". К счастью, он попал в нежилую часть дома, никто не пострадал. Мы с детьми были в ванной, было очень шумно. И уже под утро мы увидели фото разрушений", — сообщила Стефанишина.

По ее словам, дети испугались, но не сильно. Сама же нардеп, как всегда в такие моменты, заказывала в интернете что-то хорошее. Стефанишина отметила, что это ее метод справляться со стрессом.

"На этот раз это новая книга Халеда Госсейни. Уже получила номер ТТН, что книга едет ко мне.

Вода и свет у нас пока есть, помощь не нужна, но спасибо всем, кто спросил как мы. Вы знаете, как это ценно. Жизнь в Киеве как она есть", — поделились эмоциями депутат.

Атака РФ на Київ 22 жовтня
Скриншот сообщения Стефанишиной/Facebook

Напомним, что в ночь на 22 октября российские оккупанты ракетами и дронами атаковали Киев.

Впоследствии стало известно, что в результате массированного удара войск РФ по Киеву есть погибшие и пострадавшие.

Киев обстрелы война в Украине атака Шахед пострадавшие
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
