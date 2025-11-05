У Києві чоловік перевозив на даху автомобіля Шахед

Правоохоронці вилучають "Шахед", який киянин перевозив на автомобілі. Фото: Нацполіція

У Києві чоловік перевозив "Шахед" на даху власного автомобіля. Правоохоронці розшукали киянина та вилучили у нього безпілотник.

Про це інформує пресслужба Поліції Києва у середу, 5 листопада, у Facebook.

Реклама

Читайте також:

"Шахед", який вилучили у киянина. Фото: Нацполіція

У Києві чоловік перевозив "Шахед" на автівці — деталі від поліції

Отже, правоохоронці вилучили "Шахед", який киянин перевозив на даху автомобіля.

У вівторок, 4 листопада, у соціальних мережах правоохоронці виявили публікацію про те, що на території столичного ЖК є автівка, на даху якої прикріплений ворожий безпілотник.

Дрон, який киянин перевозив на автомобілі. Фото: Нацполіція

На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група Дарницького управління поліції та вибухотехніки. Фахівці оглянули небезпечний предмет — ним виявився безпілотний літальний апарат типу Shahed із вихолощеною бойовою частиною, тобто таким, що не становить загрози життю та безпеці громадян.

Власник транспортного засобу — 30-річний місцевий мешканець, який є головою громадської організації, — пояснив, що планував передати безпілотний літальний апарат до музею.

Зрештою поліціянти вилучили безпілотник для проведення додаткової перевірки. Наразі встановлюються усі обставини події.

Нагадаємо, що нещодавно у Чернігові посеред міста вибухнув "Шахед".

Раніше ми інформували, що у Києві у будинок народної депутатки Ольги Стефанишиної влучив уламок "Шахеда".