В Киеве задержан адвокат за схему для уклонистов

СБУ задерживает мужчину. Фото иллюстративное: СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины и Национальной полиции задержали в Киеве основателя известной юридической компании, организовавшего схему для уклонистов. Адвокат организовал продажу фиктивных документов, позволявших избежать призыва и способствующих выезду мужчин за границу.

Об этом сообщает 20 августа пресс-служба СБУ.

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Адвокат из Киева, являющийся основателем известной столичной юридической компании, организовал масштабную схему для уклонистов. Он, прикрываясь предоставлением адвокатских услуг, организовал продажу фиктивных документов, благодаря которым уклонисты могли выезжать за границу.

По информации СБУ, свои услуги адвокат оценивал от 3 до 50 тысяч долларов с одного человека. Сумма изменялась в зависимости от срочности заказа.

"Наибольшим "спросом" у фигуранта пользовались медсправки ВВК о непригодности к службе по состоянию здоровья, в частности из-за наличия I-II групп инвалидности. При этом его клиенты не проходили военно-врачебную комиссию, а "документы на списание" из рядов потенциальных призывников забирали прямо из офиса адвоката", — рассказали в СБУ.

Задержанный адвокат во время обысков. Фото: СБУ

Чтобы замаскировать свои незаконные деяния, юрист даже заключал с военнообязанными мужчинами официальный договор о якобы правовой помощи.

Также фигурант дела предлагал мужчинам помощь по легализации после бегства за границу. Он производил фиктивные документы об обучении беглецов в загранучреждениях высшего образования.

Изъятые деньги и документы во время обысков. Фото: СБУ

Правоохранителям удалось задержать адвоката в его же офисе "на горячем", когда он получил 45 тысяч американских долларов от одного из уклонистов-клиентов.

В ходе обысков обнаружили также другие фиктивные документы в сумме более 244 тысяч долларов США.

В настоящее время адвокату уведомлено о подозрении, ему грозит до 9 лет лишения свободы с конфискацией имущества.