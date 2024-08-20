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У Києві адвокат організував схему для ухилянтів — цінники сягали десятки тисяч доларів

20 серпня 2024 14:35
Анжеліка Талабан - Випусковий редактор
Анжеліка Талабан
Випусковий редактор
У Києві затримали адвоката за схему для ухилянтів
СБУ затримує чоловіка. Фото ілюстративне: СБУ
Анжеліка Талабан - Випусковий редактор
Анжеліка Талабан
Випусковий редактор

Працівники Служби безпеки України та Національної поліції затримали у Києві засновника відомої юридичної компанії, який організував схему для ухилянтів. Адвокат організував продаж фіктивних документів, які дозволяли уникнути призову та навіть сприяти виїзду чоловіків за кордон.

Про це повідомляє 20 серпня пресслужба СБУ

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Адвокат з Києва, який є засновником відомої столичної юридичної компанії, організував масштабну схему для ухилянтів. Він, прикриваючись наданням адвокатських послуг, організував продаж фіктивних документів, завдяки яким ухилянти могли виїжджати за кордон. 

За інформацією СБУ, свої послуги адвокат оцінював від 3 до 50 тис. доларів з однієї особи. Сума змінювалася залежно від терміновості замовлення. 

"Найбільшим "попитом" у фігуранта користувалися меддовідки ВЛК щодо непридатності до служби за станом здоров’я, зокрема через наявність І-ІІ груп інвалідності. При цьому його клієнти не проходили військово-лікарську комісію, а "документи на списання" з лав потенційних призовників забирали прямо з офісу адвоката", — розповіли в СБУ.

СБУ
Затриманий адвокат під час обшуків. Фото: СБУ

Щоб замаскувати свої незаконні діяння, юрист навіть укладав з військовозобов'язаними чоловіками офіційний договір про нібито правову допомогу. 

Також фігурант справи пропонував чоловікам допомогу щодо легалізації після втечі за кордон. Він виготовляв фіктивні документи про навчання втікачів у закордонних закладах вищої освіти.

Хабар
Вилучені гроші та документи під час обшуків. Фото: СБУ

Правоохоронцям вдалося затримати адвоката в його ж офісі "на гарячому", коли він отримав 45 тисяч американських доларів від одного з клієнтів-ухилянтів. 

Під час обшуків виявили також інші фіктивні документи сумою у понад 244 тисяч доларів США. 

Наразі адвокату повідомлено про підозру, йому загрожує до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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