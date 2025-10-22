НАБУ разоблачило адвокатов, которые пытались подкупить судью

Работники НАБУ во время разоблачения. Иллюстративное фото: НАБУ/Telegram

Сотрудники НАБУ и САП разоблачили двух адвокатов, которые пытались подкупить судью в Киеве. По данным следствия, они планировали передать взятку в обмен на оправдательный приговор по делу о хищении песка "Укрзализныци".

Об этом информирует пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) в среду, 22 октября.

Попытка подкупа судьи в Киеве — разоблачены два адвоката

НАБУ и САП сообщили о подозрении двум адвокатам, которые планировали дать взятку судье.

По данным следствия, подозреваемые, имея связи в одном из экспертных учреждений, предложили обвиняемому по делу хищения песка АО "Укрзализныця" получить за взятку "нужное" экспертное заключение.

На основании него должны были определить размер неправомерной выгоды судьи одного из столичных судов, чтобы тот вынес оправдательный приговор по указанному делу.

В апреле этого года одному из разоблаченных адвокатов уже сообщили о подозрении в несанкционированном доступе к закрытой части Единого государственного реестра судебных решений. В результате схемы было осуществлено 39 615 поисковых запросов и пересмотрено 7 572 судебных решений.

Напомним, что недавно сотрудники НАБУ и САП направили в суд дело о незаконной застройке парка "Нивки" в Киеве.

Также мы информировали, что главе Одесского облсовета и его жене вручили подозрение из-за недостоверного декларирования имущества.