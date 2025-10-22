Відео
Україна
Київ У Києві адвокати намагалися підкупити суддю — НАБУ

У Києві адвокати намагалися підкупити суддю — НАБУ

Ua ru
Дата публікації: 22 жовтня 2025 19:30
Оновлено: 19:30
НАБУ викрило адвокатів, які намагалися підкупити суддю
Працівники НАБУ під час викриття. Ілюстративне фото: НАБУ/Telegram

Співробітники НАБУ та САП викрили двох адвокатів, які намагалися підкупити суддю у Києві. За даними слідства, вони планували передати хабар в обмін на виправдувальний вирок у справі про розкрадання піску "Укрзалізниці". 

Про це інформує пресслужба Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) у середу, 22 жовтня.

Читайте також:

Спроба підкупу судді у Києві — викрито двох адвокатів

НАБУ та САП повідомили про підозру двом адвокатам, які планували надати хабар судді. 

За даними слідства, підозрювані, маючи зв’язки в одній з експертних установ, запропонували обвинуваченому у справі розкрадання піску АТ "Укрзалізниця" отримати за хабар "потрібний" експертний висновок.

На підставі нього мали визначити розмір неправомірної вигоди судді одного зі столичних судів, аби той ухвалив виправдувальний вирок у вказаній справі.

У квітні цього року одному з викритих адвокатів вже повідомили про підозру в несанкціонованому доступі до закритої частини Єдиного державного реєстру судових рішень. Внаслідок схеми було здійснено 39 615 пошукових запитів та переглянуто 7 572 судових рішень.

Нагадаємо, що нещодавно співробітники НАБУ і САП скерували до суду справу про незаконну забудову парку "Нивки" у Києві.

Також ми інформували, що очільнику Одеської облради та його дружині вручили підозру через недостовірне декларування майна.

Київ НАБУ хабар підкуп покарання
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
