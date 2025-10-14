Видео
Україна
Чиновник КГГА отдал под застройку парк "Нивки" — НАБУ выяснило

Ua ru
Дата публикации 14 октября 2025 19:13
Дело о незаконной застройке парка Нивки в Киеве направлено в суд
Парк "Нивки" в Киеве. Фото: mistokyia.ua

В Киеве работники НАБУ и САП направили в суд дело о незаконной застройке парка "Нивки". Речь идет о части объекта природно-заповедного фонда общегосударственного значения.

Об этом сообщила пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины в Telegram во вторник, 14 октября.

Незаконная застройка парка "Нивки"

Следствие установило, что в ноябре 2019 года директор Департамента земельных ресурсов КГГА, а на момент разоблачения — заместитель председателя КГГА, получил на рассмотрение проект землеустройства. Известно, что де-факто он предусматривал застройку части парка "Нивки".

В то же время в июле того же года этот проект поступал на рассмотрение и был отправлен на доработку, потому что участок принадлежал к природно-заповедному фонду.

"Впрочем, чиновник проигнорировал этот факт и, пользуясь ложными сведениями о непринадлежности участка к природно-заповедному фонду, подал на рассмотрение депутатов Киевского городского совета проект решения о его передаче в аренду частной компании для строительства жилищно-офисного комплекса", — говорится в сообщении.

В результате частная компания получила разрешение на застройку 0,6 гектара парка, из-за чего киевская громада потеряла доступ к этой территории и понесла убытки на сумму около 6,4 миллиона гривен.

Пост НАБУ. Фото: скриншот

Напомним, в Киеве подозрение объявили должностному лицу КП ДЭУ Подольского района, который закупил некачественные антипарковочные столбики.

Кроме того, в столице отстранили от должности директора Департамента муниципальной безопасности КГГА, который переплатил при закупках авто для спасателей.

Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
