ДТП в Киеве 8 августа — автомобиль влетел в Ocean Plaza

Автомобиль влетел в Ocean Plaza. Фото: кадр из видео

В Киеве 8 августа автомобиль на скорости влетел в торговый центр Ocean Plaza. За рулем была пожилая женщина, она жива.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы и публикуют видео с места аварии.

Автомобиль на скорости влетел в Ocean Plaza

Местные Telegram-каналы сообщают, что сегодня днем автомобиль на высокой скорости влетел в торговый центр Ocean Plaza. К счастью, обошлось без пострадавших.

Как известно, за рулем была пожилая женщина. Она жива, но видно, что у нее перемотана бинтом правая рука. Вероятна, она получила травму осколками разбитого стекла. Водительнице не понадобились скорая помощь, но женщина находилась в шоковом состоянии.

Также в результате аварии пострадал бампер и капот автомобиля. На месте работали правоохранители. Все остальные детали сейчас выясняются.

