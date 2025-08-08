Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивПсихологияИндустрииДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев В Киеве автомобиль влетел в популярный торговый центр — видео

В Киеве автомобиль влетел в популярный торговый центр — видео

Ua ru
Дата публикации 8 августа 2025 23:03
ДТП в Киеве 8 августа — автомобиль влетел в Ocean Plaza
Автомобиль влетел в Ocean Plaza. Фото: кадр из видео

В Киеве 8 августа автомобиль на скорости влетел в торговый центр Ocean Plaza. За рулем была пожилая женщина, она жива.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы и публикуют видео с места аварии.

Реклама
Читайте также:

Автомобиль на скорости влетел в Ocean Plaza

Местные Telegram-каналы сообщают, что сегодня днем автомобиль на высокой скорости влетел в торговый центр Ocean Plaza. К счастью, обошлось без пострадавших.

Как известно, за рулем была пожилая женщина. Она жива, но видно, что у нее перемотана бинтом правая рука. Вероятна, она получила травму осколками разбитого стекла. Водительнице не понадобились скорая помощь, но женщина находилась в шоковом состоянии.

Также в результате аварии пострадал бампер и капот автомобиля. На месте работали правоохранители. Все остальные детали сейчас выясняются.

Напомним, 8 августа в Киеве пьяный водитель въехал в дерево. Он влетел в Куреневский парк и травмировал двух женщин.

Также мы писали, что на Волыни 11-летний мальчик переехал авто двухлетнюю сестру. Также транспортное средство зацепило семилетнего брата.

ДТП Киев автомобиль водители Ocean Plaza
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации