ДТП у Києві 8 серпня — автівка влетіла в Ocean Plaza

Автівка влетіла в Ocean Plaza. Фото: кадр з відео

У Києві 8 серпня автівка на швидкості влетіла у торговий центр Ocean Plaza. За кермом була літня жінка, вона жива.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали та публікують відео з місця аварії.

Автівка на швидкості влетіла в Ocean Plaza

Місцеві Telegram-канали повідомляють, що сьогодні вдень автівка на високій швидкості влетіла у торговий центр Ocean Plaza. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Як відомо, за кермом була літня жінка. Вона жива, але видно, що у неї перемотана бинтом права рука. Ймовірна, вона отримала травму уламками розбитого скла. Водійці не знадобилися швидка допомога, але жінка перебувала в шоковому стані.

Також внаслідок аварії постраждав бампер та капот автівки. На місці працювали правоохоронці. Усі інші деталі наразі з'ясовуються.

