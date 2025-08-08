Відео
Головна Київ У Києві автівка влетіла в популярний торговий центр — відео

У Києві автівка влетіла в популярний торговий центр — відео

Ua ru
Дата публікації: 8 серпня 2025 23:03
ДТП у Києві 8 серпня — автівка влетіла в Ocean Plaza
Автівка влетіла в Ocean Plaza. Фото: кадр з відео

У Києві 8 серпня автівка на швидкості влетіла у торговий центр Ocean Plaza. За кермом була літня жінка, вона жива.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали та публікують відео з місця аварії.

Читайте також:

Автівка на швидкості влетіла в Ocean Plaza

Місцеві Telegram-канали повідомляють, що сьогодні вдень автівка на високій швидкості влетіла у торговий центр Ocean Plaza. На щастя, обійшлося без постраждалих. 

Як відомо, за кермом була літня жінка. Вона жива, але видно, що у неї перемотана бинтом права рука. Ймовірна, вона отримала травму уламками розбитого скла. Водійці не знадобилися швидка допомога, але жінка перебувала в шоковому стані.

Також внаслідок аварії постраждав бампер та капот автівки. На місці працювали правоохоронці. Усі інші деталі наразі з'ясовуються. 

Нагадаємо, 8 серпня у Києві п’яний водій в’їхав в дерево. Він влетів у Куренівський парк та травмував двох жінок.

Також ми писали, що на Волині 11-річний хлопчик переїхав авто дворічну сестру. Також транспортний засіб зачепив семирічного брата.

ДТП Київ автомобіль водії Ocean Plaza
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
