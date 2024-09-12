У Києві автівка провалилась під асфальт у Голосіївському районі

Авто провалилося у Голосіївському районі Києва. Фото: Новини.LIVE

У Києві через аварію на водогоні провалилася автівка під асфальт. Інцидент стався у Голосіївському районі столиці, на розі вулиць Голосіївської та Горяної.

Кореспондентка Новини.LIVE побувала на місці події.

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Відомо, що аварійний витік стався на водопровідній магістралі діаметром 500 мм на розі Голосіївської та Горяної вулиць. Його вже частково локалізували, проте у трьох будинках наразі відсутнє водопостачання.

Рух транспорту частково обмежили в напрямку проспекту Голосіївського.

Прорив водогону стався під час нічної зливи. Землю розмило, тож дорожнє покриття тріснуло під вагою автівки.

Провалилась машина. Фото: Новини.LIVE

Машина пішла під землю. Фото: Новини.LIVE

Власниця авто розповіла, що проживає у будинку поруч, де сталась аварія. Через заповнені паркінги вона ставила машину у дворі. Наразі правоохоронці склали протокол. Авто потрібно потім відвезти на СТО. Жінка поділилася, що сподівається на компенсацію заподіяної шкоди.

Станом на зараз машину вже прибрали з провалля.