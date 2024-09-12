У Києві автівка провалилась під асфальт у Голосіївському районі

У Києві авто провалилося під землю через аварію на водогоні — фото та відео
У Києві через аварію на водогоні провалилася автівка під асфальт. Інцидент стався у Голосіївському районі столиці, на розі вулиць Голосіївської та Горяної.
Кореспондентка Новини.LIVE побувала на місці події.
Аварія водогону на Голосіївській у Києві
Відомо, що аварійний витік стався на водопровідній магістралі діаметром 500 мм на розі Голосіївської та Горяної вулиць. Його вже частково локалізували, проте у трьох будинках наразі відсутнє водопостачання.
Рух транспорту частково обмежили в напрямку проспекту Голосіївського.
Прорив водогону стався під час нічної зливи. Землю розмило, тож дорожнє покриття тріснуло під вагою автівки.
Власниця авто розповіла, що проживає у будинку поруч, де сталась аварія. Через заповнені паркінги вона ставила машину у дворі. Наразі правоохоронці склали протокол. Авто потрібно потім відвезти на СТО. Жінка поділилася, що сподівається на компенсацію заподіяної шкоди.
Станом на зараз машину вже прибрали з провалля.
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