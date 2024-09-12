В Киеве возобновили движение метро на синей ветке

Люди в киевском метро. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Киеве возобновили движение поезда метро между станциями "Лыбидская" и "Демеевская". "Синяя ветка" полноценно возобновила свою работу, поэтому теперь киевляне могут свободно пользоваться метрополитеном.

Об этом стало известно из соцсетей, где появились видео пассажиров на открытых станциях.

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Синяя ветка метро в Киеве снова работает

Пассажиры снова могут полноценно пользоваться метрополитеном на "синей ветке". В Киеве с 12 сентября возобновили движение метро между "Лыбидской" и "Демеевской".

С сегодняшнего дня "синяя ветка" работает в обычном режиме — все станции открыты, а движение организовано от "Теремков" до "Героев Днепра".

Ремонт на синей ветке метро

Напомним, что вчера мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что с 12 сентября метро возобновит работу на "синей ветке", потому что завершили пусконаладочные работы на обновленном участке тоннеля между станциями "Демеевская" — "Лыбидская". Мэр рассказал о комплексе проведенных работ и причинах, которые привели к аварии.

Полная стоимость всего комплекса работ составила 383 млн грн, что на 62 млн грн меньше первоначальной стоимости, как отметил мэр столицы.

Отметим, что часть синей ветки метро была закрыта в начале декабря 2023 года. Сначала произошло проседание асфальта прямо над тоннелем метро у бывшего Демеевского рынка, что привело к смещению торговых павильонов рынка.

Оказалось, что основная авария произошла между станциями "Лыбидская" и "Демеевская", где протекания и трещины в тоннеле имели протяженность более 70 метров.