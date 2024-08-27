Смертельное ДТП в Киеве — нетрезвый водитель влетел в отбойник

Последствия ДТП в Киеве. Фото: Нацполиция

В конце прошлой недели в Киеве случилось смертельное дорожно-транспортное происшествие. 27-летний водитель внедорожника, находясь в нетрезвом состоянии, врезался в отбойник, его пассажир погиб.

Об этом сообщили в полиции Киева во вторник, 27 августа.

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ДТП в Киеве

В полиции рассказали, что в конце прошлой недели на улице Богатырской в Киеве 27-летний водитель внедорожника, находясь в нетрезвом состоянии (1,49 промилле), на закруглении проезжей части не справился с управлением и совершил наезд на металлический отбойник.

Последствия смертельного ДТП в Киеве. Фото: Нацполиция

Последствия смертельного ДТП в Киеве. Фото: Нацполиция

По данным правоохранителей, от удара находившийся на заднем пассажирском сиденье 28-летний мужчина через окно вылетел на обочину дороги, получив травмы несовместимые с жизнью.

Последствия смертельного ДТП в Киеве. Фото: Нацполиция

"Следователи полиции Киева задержали виновника автопроисшествия и сообщили ему о подозрении в нарушении правил безопасности дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, что повлекло смерть потерпевшего", — говорится в сообщении.

В то же время, Шевченковский районный суд столицы удовлетворил ходатайство следователей и взял нарушителя под стражу без права внесения залога. В настоящее время продолжается досудебное расследование, злоумышленнику грозит до десяти лет лишения свободы.