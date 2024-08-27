Смертельна ДТП у Києві — нетверезий водій влетів у відбійник

У Києві авто врізалось у відбійник — поліція затримала нетверезого водія
Наприкінці минулого тижня у Києві трапилася смертельна дорожньо-транспортна подія. 27-річний водій позашляховика, перебуваючи напідпитку, врізався у відбійник, його пасажир загинув.
Про це повідомили у поліції Києва у вівторок, 27 серпня.
ДТП у Києві
У поліції розповіли, що наприкінці минулого тижня на вулиці Богатирській у Києві 27-річний водій позашляховика, перебуваючи напідпитку (1,49 проміле), на заокругленні проїзної частини не впорався з керуванням та скоїв наїзд на металевий відбійник.
За даними правоохоронців, від удару 28-річний чоловік, який перебував на задньому пасажирському сидінні, через вікно вилетів на узбіччя дороги, отримавши травми несумісні з життям.
"Слідчі поліції Києва затримали винуватця автопригоди та повідомили йому про підозру у порушенні правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами в стані алкогольного сп’яніння, що спричинило смерть потерпілого", — йдеться у повідомленні.
Водночас Шевченківський районний суд столиці задовольнив клопотання слідчих й взяв порушника під варту без права внесення застави. Наразі триває досудове розслідування, зловмиснику загрожує до десяти років позбавлення волі.
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