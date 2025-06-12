В Киеве машина "слетела" в подземный переход - как это произошло

Авто упало в подземку. Фото: Вечерний Киев

В Голосеевском районе Киева в среду, 11 июня, автомобиль залетел в подземный переход. К счастью, никто в результате инцидента не пострадал.

Соответствующее видео обнародовал первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий в Telegram в четверг, 12 июня.

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"Как заехать на машине в подземный пешеходный переход? Вот так, как на видео. Предварительно, выпив немного для храбрости...", — говорится в сообщении.

По словам Белошицкого, на удивление, ни водитель, ни пассажир, ни другие граждане не пострадали. Полиция составила протокол на водителя за нарушение ПДД, что привело к ДТП, а также отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения — теперь его будут судить.

Скриншот поста Билошицкого

Что произошло

Вчера в соцсетях опубликовали видео, на котором автомобиль на скорости въехал в подземный переход возле станции метро "Лыбедская".

Выяснилось, что водитель сел за руль в состоянии опьянения и на момент ДТП даже не пытался свернуть в сторону, чтобы избежать падения авто в подземку.

Напомним, вчера в Киеве также произошло ДТП с участием микроавтобуса — он перевернулся.

А во Львове судили водителя трамвая, который осенью прошлого года насмерть сбил женщину, которая шла с внуком.