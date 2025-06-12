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Головна Київ У Києві авто "злетіло" в підземку — у поліції показали відео

У Києві авто "злетіло" в підземку — у поліції показали відео

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Дата публікації: 12 червня 2025 21:29
У Києві автівка "злетіла" у підземний перехід — як це сталося
Авто впало у підземку. Фото: Вечірній Київ
Ключові моменти Автівка заїхала у перехід Що сталося

У Голосіївському районі Києва у середу, 11 червня, автомобіль залетів у підземний перехід. На щастя, ніхто внаслідок інциденту не постраждав.

Відповідне відео оприлюднив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький у Telegram у четвер, 12 червня.

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Автівка заїхала у перехід

"Як заїхати на машині у підземний пішохідний перехід? От так, як на відео. Попередньо, хильнувши трохи для хоробрості…", — йдеться у повідомленні.

За словами Білошицького, на диво, ні водій, ні пасажир, ні інші громадяни не постраждали. Поліція склала протокол на водія за порушення ПДР, що призвело до ДТП, а також відмову від проходження огляду на стан спʼяніння — тепер його судитимуть.

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Скриншот допису Білошицького

Що сталося

Вчора у соцмережах опублікували відео, на якому автівка на швидкості в’їхала у підземний перехід поблизу станції метро "Либідська".

З'ясувалося, що водій сів за кермо у стані сп’яніння та на момент ДТП навіть не намагався звернути вбік, аби уникнути падіння авто в підземку.

Нагадаємо, вчора у Києві також сталася ДТП за участі мікроавтобуса — він перекинувся.

А у Львові судили водія трамвая, який восени минулого року насмерть збив жінку, яка йшла з онуком.

ДТП Київ аварія поліція автомобіль водії
Євгенія Брюховецька - редактор
Автор:
Євгенія Брюховецька
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