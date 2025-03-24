В Киеве судили автомойщика за кражу телефона

Мужчина вытаскивает телефон из сумки. Фото иллюстративное: Pexels

В Киеве судили работника автомойки, который украл телефон у мужчины. Он ранее уже был судим за аналогичные преступления.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Инцидент произошел в январе 2025 года на автомойке в Киеве. Мужчина положил мобильный телефон марки Apple в свою сумку коричневого цвета, которая находилась на краю кровати. Подозреваемый заметил это и решил украсть гаджет.

Мужчина достал из коричневой сумки телефон Iphone 11 и положил его в карман своих брюк, после чего вышел из помещения автомойки. В дальнейшем он распорядился похищенным имуществом по своему усмотрению, нанеся материальный ущерб потерпевшему на сумму 8400 грн.

Приговор суда

Допрошенный в судебном заседании обвиняемый свою вину признал полностью. Он пояснил, что сожалеет о содеянном. Мужчина заверил суд что такого больше не повторится. Его признали виновным в совершении уголовного преступления и назначили наказание в виде испытательного срока на три года.

Напомним, в Киеве судили женщину, которая украла два мобильных телефона. Она подменила гаджеты на коробки с крупой.

Также в Одесской области судили военного, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, угнал автомобиль. Машину владелец оставил с ключами в замке зажигания.