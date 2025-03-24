У Києві судили автомийника за крадіжку телефона

Чоловік витягує телефон із сумки. Фото ілюстративне: Pexels

У Києві судили працівника автомийки, який вкрав телефон у чоловіка. Він раніше вже був судимий за аналогічні злочини.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Інцидент трапився у січні 2025 року на автомийці у Києві. Чоловік поклав мобільний телефон марки Apple до своєї сумки коричневого кольору, яка лежала на краю ліжка. Підозрюваний помітив це та вирішив вкрасти гаджет.

Чоловік дістав із коричневої сумки телефон Iphone 11 та поклав його до кишені своїх штанів, після чого вийшов з приміщення автомийки. Надалі він розпорядився викраденим майном на власний розсуд, завдавши матеріального збитку потерпілому на суму 8400 грн.

Вирок суду

Допитаний у судовому засіданні обвинувачений свою провину визнав повністю. Він пояснив, що шкодує про вчинене. Чоловік запевнив суд, що такого більше не повториться. Його визнали винуватим у вчиненні кримінального правопорушення та призначили покарання у вигляді випробовувального іспитового строку на три роки.

Нагадаємо, у Києві судили жінку, яка вкрала два мобільні телефони. Вона підмінила гаджети на коробки з крупою.

Також в Одеській області судили військового, який, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, викрав автомобіль. Машину власник залишив із ключами в замку запалювання.