Стрельба в Киеве 18 сентября — на Окружной дороге застрелили мужчину

В Киеве возле АЗС на Окружной дороге застрелили мужчину
В Киеве в среду, 18 сентября, произошла стрельба. В полиции заявили, что задержали нападающего, выстрелившего в мужчину на заправке в Святошинском районе.
Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры в среду, 18 сентября.
Стрельба в Святошинском районе 18 сентября
В полиции сообщили, что около 7 часов утра мужчина подошел к своей машине Honda Accord, зафиксировавшей камеры автозаправочной станции. К нему внезапно подошел незнакомец с оружием в руках, между ними произошел короткий диалог, после чего нападавший выстрелил в упор. Водитель сразу погиб от огнестрельного ранения.
После преступления мужчина забрал ключи от машины у убитого, сел за руль его машины и уехал.
Полиции удалось задержать нападающего. На территории города была введена специальная полицейская операция и ориентированы все наряды полиции на поиск злоумышленника. Им оказался 41-летний мужчина, обнаруженный неподалеку от места преступления. В настоящее время идет следствие, устанавливаются мотивы его действий.
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