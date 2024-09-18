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В Киеве возле АЗС на Окружной дороге застрелили мужчину

18 сентября 2024 10:21
Анжелика Талабан - Выпускающий редактор
Анжелика Талабан
Выпускающий редактор
Стрельба в Киеве 18 сентября — на Окружной дороге застрелили мужчину
Полиция на месте происшествия. Фото: Полиция Киева
Анжелика Талабан - Выпускающий редактор
Анжелика Талабан
Выпускающий редактор

В Киеве в среду, 18 сентября, произошла стрельба. В полиции заявили, что задержали нападающего, выстрелившего в мужчину на заправке в Святошинском районе.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры в среду, 18 сентября.

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Стрельба в Святошинском районе 18 сентября

В полиции сообщили, что около 7 часов утра мужчина подошел к своей машине Honda Accord, зафиксировавшей камеры автозаправочной станции. К нему внезапно подошел незнакомец с оружием в руках, между ними произошел короткий диалог, после чего нападавший выстрелил в упор. Водитель сразу погиб от огнестрельного ранения.

Святошинский район стрельба 18 сентября
Мужчина подошел с оружием к водителю машины. Фото: Киевская городская прокуратура

После преступления мужчина забрал ключи от машины у убитого, сел за руль его машины и уехал.

Святошинский район убийство 18 сентября
Место преступления в Святошинском районе Фото: Киевская городская прокуратура


Полиции удалось задержать нападающего. На территории города была введена специальная полицейская операция и ориентированы все наряды полиции на поиск злоумышленника. Им оказался 41-летний мужчина, обнаруженный неподалеку от места преступления. В настоящее время идет следствие, устанавливаются мотивы его действий.

Полиция Киев
Полицейский на месте происшествия. Фото: Национальная полиция

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