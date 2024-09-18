Стрілянина у Києві 18 вересня — на Кільцевій дорозі застрелили чоловіка

Поліція на місці події. Фото: Поліція Києва

У Києві у середу, 18 вересня, сталася стрілянина. У поліції заявили, що затримали нападника, який вистрілив у чоловіка на заправці у Святошинському районі.

Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури у середу, 18 вересня.

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У поліції повідомили, що близько 7-ї години ранку чоловік підійшов до своєї машини Honda Accord, що зафіксували камери автозаправної станції. До нього раптово підійшов незнайомець зі зброєю в руках, між ними відбувся короткий діалог, після чого нападник вистрілив впритул. Водій одразу загинув від вогнепального поранення.

Чоловік підійшов зі зброєю до водія машини. Фото: Київська міська прокуратура

Після злочину чоловік забрав ключі від машини у вбитого, сів за кермо його машини та поїхав.

Місце злочину у Святошинському районі. Фото: Київська міська прокуратура



Поліції вдалося затримати нападника. На території міста було введено спеціальну поліцейську операцію та орієнтовано усі наряди поліції на пошук зловмисника. Ним виявився 41-річний чоловік, якого виявили неподалік місця злочину. Наразі триває слідство, встановлюються мотиви його дій.

