В Киеве возле моста Патона загорелся троллейбус возле моста Патона

В Киеве возле моста Патона загорелся троллейбус
В среду, 12 февраля, недалеко от столичного моста Патона загорелся троллейбус. Пока не известно, есть ли пострадавшие в результате этого инцидента.
Об этом сообщают социальные сети.
В Киеве загорелся троллейбус
На видео можно увидеть, что из пустого салона троллейбуса выходит дым. Информация о пострадавших не поступала.
Подробности этого инцидента пока не известны.
Ранее мы писали, что в Киеве на Троещине произошел масштабный пожар. Предполагают, что мог загореться Свято-Троицкий храм УПЦ МП.
Напомним, в Киеве ночью, 12 февраля, объявили воздушную тревогу из-за угрозы атаки России. В столице и по области были слышны взрывы.
Читайте Новини.LIVE!