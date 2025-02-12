В Киеве возле моста Патона загорелся троллейбус возле моста Патона

В Киеве горит троллейбус. Фото: скриншот

В среду, 12 февраля, недалеко от столичного моста Патона загорелся троллейбус. Пока не известно, есть ли пострадавшие в результате этого инцидента.

Об этом сообщают социальные сети.

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В Киеве загорелся троллейбус

На видео можно увидеть, что из пустого салона троллейбуса выходит дым. Информация о пострадавших не поступала.

Подробности этого инцидента пока не известны.

Ранее мы писали, что в Киеве на Троещине произошел масштабный пожар. Предполагают, что мог загореться Свято-Троицкий храм УПЦ МП.

Напомним, в Киеве ночью, 12 февраля, объявили воздушную тревогу из-за угрозы атаки России. В столице и по области были слышны взрывы.