Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow У Києві біля мосту Патона загорівся тролейбус arrow

У Києві біля мосту Патона загорівся тролейбус

12 лютого 2025 14:28
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор
У Києві біля мосту Патона загорівся тролейбус
У Києві горить тролейбус. Фото: скриншот
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор

У середу, 12 лютого, неподалік столичного мосту Патона загорівся тролейбус. Наразі не відомо, чи є постраждалі внаслідок цього інциденту.

Про це повідомляють соціальні мережі.

Читайте також:

У Києві загорівся тролейбус

На відео можна побачити, що з пустого салону тролейбуса виходить дим. Інформація про постраждалих не надходила.

Подробиці цього інциденту наразі не відомі.

Раніше ми писали, що у Києві на Троєщині сталася масштабна пожежа. Припускають, що міг зайнятися Свято-Троїцький храм УПЦ МП.

Нагадаємо, у Києві вночі, 12 лютого, оголосили повітряну тривогу через загрозу атаки Росії. В столиці та по області було чутно вибухи. 

ДТП Київ пожежа громадський транспорт міст Патона
Реклама
Реклама
Реклама