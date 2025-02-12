У Києві біля мосту Патона загорівся тролейбус

У Києві горить тролейбус. Фото: скриншот

У середу, 12 лютого, неподалік столичного мосту Патона загорівся тролейбус. Наразі не відомо, чи є постраждалі внаслідок цього інциденту.

Про це повідомляють соціальні мережі.

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У Києві загорівся тролейбус

На відео можна побачити, що з пустого салону тролейбуса виходить дим. Інформація про постраждалих не надходила.

Подробиці цього інциденту наразі не відомі.

Раніше ми писали, що у Києві на Троєщині сталася масштабна пожежа. Припускають, що міг зайнятися Свято-Троїцький храм УПЦ МП.

Нагадаємо, у Києві вночі, 12 лютого, оголосили повітряну тривогу через загрозу атаки Росії. В столиці та по області було чутно вибухи.