У Києві біля мосту Патона загорівся тролейбус
У середу, 12 лютого, неподалік столичного мосту Патона загорівся тролейбус. Наразі не відомо, чи є постраждалі внаслідок цього інциденту.
Про це повідомляють соціальні мережі.
У Києві загорівся тролейбус
На відео можна побачити, що з пустого салону тролейбуса виходить дим. Інформація про постраждалих не надходила.
Подробиці цього інциденту наразі не відомі.
Раніше ми писали, що у Києві на Троєщині сталася масштабна пожежа. Припускають, що міг зайнятися Свято-Троїцький храм УПЦ МП.
Нагадаємо, у Києві вночі, 12 лютого, оголосили повітряну тривогу через загрозу атаки Росії. В столиці та по області було чутно вибухи.
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