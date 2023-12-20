В Киеве возле торгового центра перевернулся автомобиль — что известно
В Киеве, на Галицкой площади, произошло ДТП сегодня, 20 декабря. Как известно, дорожно-транспортное происшествие произошло возле торгового центра "Универмаг "Украина".
Об этом сообщает Патрульная полиция Киева и местные СМИ.
Что известно о ДТП в Киеве 20 декабря
Отмечается, что из-за автомобильной аварии движение транспорта затруднено от бульвара Тараса Шевченко в направлении проспекта Берестейского.
"Учтите эту информацию при планировании маршрута своей поездки!" — призывали в сообщении.
Позже Telegram-канал "Реальный Киев" опубликовал момент ДТП возле ТРЦ "Украина".
Отметим, что ранее в Подольском районе Киева произошло ДТП с участием маршрутного такси. Предварительно водитель транспортного средства не справился с управлением и влетел в электроопору.
Также мы писали, что 16 декабря произошло дорожно-транспортное происшествие на въезде в Бровары. Известно, что столкнулись четыре автомобиля.
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