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В Киеве возле торгового центра перевернулся автомобиль — что известно

20 декабря 2023 16:12
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В Киеве возле торгового центра перевернулся автомобиль — что известно
Место ДТП в Киеве. Фото: Патрульная полиция Киева
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В Киеве, на Галицкой площади, произошло ДТП сегодня, 20 декабря. Как известно, дорожно-транспортное происшествие произошло возле торгового центра "Универмаг "Украина".

Об этом сообщает Патрульная полиция Киева и местные СМИ.

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Отмечается, что из-за автомобильной аварии движение транспорта затруднено от бульвара Тараса Шевченко в направлении проспекта Берестейского.

 

"Учтите эту информацию при планировании маршрута своей поездки!" — призывали в сообщении.

Позже Telegram-канал "Реальный Киев" опубликовал момент ДТП возле ТРЦ "Украина".

Отметим, что ранее в Подольском районе Киева произошло ДТП с участием маршрутного такси. Предварительно водитель транспортного средства не справился с управлением и влетел в электроопору.

Также мы писали, что 16 декабря произошло дорожно-транспортное происшествие на въезде в Бровары. Известно, что столкнулись четыре автомобиля.

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