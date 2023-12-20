У Києві біля торгового центру перекинулася автівка — що відомо

Місце ДТП у Києві. Фото: Патрульна поліція Києва

У Києві, на Галицькій площі. сталася ДТП сьогодні, 20 грудня. Як відомо, дорожньо-транспортна пригода сталася біля торгового центру "Універмаг "Україна".

Про це повідомляє Патрульна поліція Києва та місцеві ЗМІ.

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Зазначається, що через автомобільну аварію рух транспорту ускладнений від бульвару Тараса Шевченка у напрямку проспекту Берестейського.

"Врахуйте цю інформацію під час планування маршруту своєї поїздки!" — закликали у повідомленні.

Пізніше Telegram-канал "Реальний Київ" опублікував момент ДТП біля ТРЦ "Україна".

Зазначимо, що раніше у Подільському районі Києва сталася ДТП за участі маршрутного таксі. Попередньо, водій транспортного засобу не впорався з кермуванням та влетів в електроопору.

Також ми писали, що 16 грудня сталася дорожньо-транспортна пригода на в'їзді в Бровари. Відомо, що зіткнулися чотири автомобілі.