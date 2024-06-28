В Киеве люди перекрыли движение транспорта возле железнодорожного вокзала — какая причина

Пешеходы переходят дорогу. Фото иллюстративное: Associated Press

В Киеве у железнодорожного вокзала люди вышли на дорогу и перекрыли движение по проезжей части. На Вокзальной площади остановился общественный и частный транспорт: сообщают о митинге против сноса рынка.

Видео перекрытия дороги обнародовали столичные паблики в пятницу, 28 июня.

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Перекрытие движения у киевского вокзала

"На железнодорожном вокзале Киева люди перекрыли дорогу, сообщают столичные паблики. Пишут, что они протестуют против сноса рынка. Перекрыто движение на Вокзальной площади", — говорится в сообщении.

Информация от Киевпасстранс

В Киевпастранс подтвердили изменения в графике курсирования ряда троллейбусов и маршрутов, однако без объяснения причин. Также сообщается о возобновлении движения уже в 9:32.

Сообщение Киевпасстранс. Фото: скриншот

Реакция Укрзализныци

В Укрзализныце предупредили пассажиров и встречающих о частичном блокировании проезда к центральному вокзалу в Киеве и посоветовали временно отдавать предпочтение Южному вокзалу

"Мы считаем недопустимым, чтобы военные, медики, волонтеры и семьи с детьми не попали на свои рейсы, поэтому придерживаем отправки на 10 минут. Данная акция не касается каких-либо аспектов деятельности Укрзализныци и железнодорожных вокзалов станции Киев-Пассажирский", — говорится в сообщении.

Сообщение Укрзализныци. Фото: скриншот

Напомним, в Одессе люди вышли к зданию мэрии, чтобы выразить свое недовольство неуместными закупками во время войны: среди требований были выделение из бюджета средств на ВСУ, а не на ремонт судов, брусчатку и озеленение.

В Киеве состоялся Марш равенства по ЛГБТК+ в рамках КиевПрайда, также на улицы города вышли еще одни митингующие, выступающие против ЛГБТ.

Ранее мы писали, что в Мукачевском районе Закарпатья люди перекрыли дороги в знак протеста против действий работников территориальных центров комплектования из-за массовой мобилизации в регионе.