В Киеве люди перекрыли движение транспорта возле железнодорожного вокзала — какая причина

В Киеве у железнодорожного вокзала люди заблокировали движение транспорта
В Киеве у железнодорожного вокзала люди вышли на дорогу и перекрыли движение по проезжей части. На Вокзальной площади остановился общественный и частный транспорт: сообщают о митинге против сноса рынка.
Видео перекрытия дороги обнародовали столичные паблики в пятницу, 28 июня.
Перекрытие движения у киевского вокзала
"На железнодорожном вокзале Киева люди перекрыли дорогу, сообщают столичные паблики. Пишут, что они протестуют против сноса рынка. Перекрыто движение на Вокзальной площади", — говорится в сообщении.
Информация от Киевпасстранс
В Киевпастранс подтвердили изменения в графике курсирования ряда троллейбусов и маршрутов, однако без объяснения причин. Также сообщается о возобновлении движения уже в 9:32.
Реакция Укрзализныци
В Укрзализныце предупредили пассажиров и встречающих о частичном блокировании проезда к центральному вокзалу в Киеве и посоветовали временно отдавать предпочтение Южному вокзалу
"Мы считаем недопустимым, чтобы военные, медики, волонтеры и семьи с детьми не попали на свои рейсы, поэтому придерживаем отправки на 10 минут. Данная акция не касается каких-либо аспектов деятельности Укрзализныци и железнодорожных вокзалов станции Киев-Пассажирский", — говорится в сообщении.
Напомним, в Одессе люди вышли к зданию мэрии, чтобы выразить свое недовольство неуместными закупками во время войны: среди требований были выделение из бюджета средств на ВСУ, а не на ремонт судов, брусчатку и озеленение.
В Киеве состоялся Марш равенства по ЛГБТК+ в рамках КиевПрайда, также на улицы города вышли еще одни митингующие, выступающие против ЛГБТ.
Ранее мы писали, что в Мукачевском районе Закарпатья люди перекрыли дороги в знак протеста против действий работников территориальных центров комплектования из-за массовой мобилизации в регионе.
Читайте Новини.LIVE!