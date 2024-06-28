У Києві люди перекрили рух транспорту біля залізничного вокзалу — яка причина

Пішоходи перетинають дорогу. Фото ілюстративне: Associated Press

У Києві біля залізничного вокзалу люди вийшли на дорогу та перекрили рух проїжджою частиною. На Вокзальній площі зупинився громадський та приватний транспорт. Повідомляють про мітинг проти знесення ринку.

Відео перекриття дороги опублікували столичні пабліки у п'ятницю, 28 червня.

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Перекриття руху біля київського вокзалу

"На залізничному вокзалі Києва люди перекрили дорогу, повідомляють столичні пабліки. Пишуть, що вони протестують проти знесення ринку. Перекрито рух на Вокзальній площі", — йдеться в повідомленні.

Інформація від Київпастранс

У Київпастранс підтвердили зміни у графіку курсування низки тролейбусів та маршрутів, проте без пояснення причин. Також повідомляється про відновлення руху вже о 9:32.

Допис Київпастранс. Фото: скриншот

Реакція Укрзалізниці

В Укрзалізниці попередили пасажирів та зустрічаючих про часткове блокування проїзду до центрального вокзалу у Києві та порадили тимчасово віддавати перевагу Південному вокзалу

"Ми вважаємо неприпустимим, щоб військові, медики, волонтери та родини з дітьми не потрапили на свої рейси, тому притримуємо відправки на 10 хвилин. Дана акція не стосується будь-яких аспектів діяльності Укрзалізниці та залізничних вокзалів станції Київ-Пасажирський", — йдеться в повідомленні.

Допис Укрзалізниці. Фото: скриншот

Нагадаємо, в Одесі люди вийшли до будівлі мерії, аби висловити своє незадоволення недоречними закупівлями під час війни: серед вимог були виділення з бюджету коштів на ЗСУ, а не на ремонти судів, бруківку та озеленення.

У Києві відбувся Марш рівності за ЛГБТК+ у рамках КиївПрайд, також на вулиці міста вийшли ще одні мітингувальники, які виступають проти ЛГБТ.

Раніше ми писали, що у Мукачівському районі Закарпаття люди перекрили дороги на знак протесту проти дій працівників територіальних центрів комплектування через масову мобілізацію в регіоні.