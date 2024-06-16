Як у Києві відбувся Марш рівності за ЛГБТК+

у Києві відбувся Марш рівності за ЛГБТК+ — всі деталі
У неділю, 16 червня, у Києві відбувся Марш рівності за ЛГБТК+ у рамках КиївПрайд. Також на вулиці міста вийшли ще одні мітингувальники, які виступають проти ЛГБТ.
Про це повідомляють Новини.LIVE.
Марш рівності у Києві
Вулицями столиці, неподалік укриттів, пройшов Марш рівності. Він проводиться вперше з початку повномасштабного вторгнення, участь взяли близько 500 осіб.
"Разом до рівності та перемоги", "Бунтуй, кохай, права не віддавай", "Росія — держава-терорист", — вигукували учасники маршу.
Відомо, що до акції доєдналися депутати, іноземні політики, міжнародні дипломати та військовослужбовці.
"Мені офіційно дозволили сюди приїхати з частини. Хочеться будь-яку можливість використати аби наголосити на тих цінностях, які ми пропагуємо та за які боремося на фронті. Права кожного з нас є важливими", — зазначив один із військових.
Хода центром міста тривала не більше 20 хвилин. Проте у центрі Києва на Хрещатику з'явився новий натовп людей, які організували свою акцію "за традиційні цінності".
Учасники цього маршу виступають проти Маршу рівності, вигукуючи гасла "Україна понад усе" та "Правий сектор".
Нагадаємо, у Києві набирає обертів новий скандал за участю працівників ТЦК та ЛГБТ-спільноти KyivPride. Активісти звинуватили військкомів у переслідуванні.
Раніше ми писали, що організатори "КиївПрайд-2024" планували провести Марш рівності у столичному метро.
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