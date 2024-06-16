Як у Києві відбувся Марш рівності за ЛГБТК+

Марш Рівності у Києві. Фото: Новини.LIVE.

У неділю, 16 червня, у Києві відбувся Марш рівності за ЛГБТК+ у рамках КиївПрайд. Також на вулиці міста вийшли ще одні мітингувальники, які виступають проти ЛГБТ.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

Читайте також:

Марш рівності у Києві

Вулицями столиці, неподалік укриттів, пройшов Марш рівності. Він проводиться вперше з початку повномасштабного вторгнення, участь взяли близько 500 осіб.

У Києві відбувся ЛГБТК+ марш. Фото: Новини.LIVE

"Разом до рівності та перемоги", "Бунтуй, кохай, права не віддавай", "Росія — держава-терорист", — вигукували учасники маршу.

Перший від початку повномасштабного вторгнення Марш рівності. Фото: Новини.LIVE

Відомо, що до акції доєдналися депутати, іноземні політики, міжнародні дипломати та військовослужбовці.

Марш Рівності у Києві. Фото: Новини.LIVE

"Мені офіційно дозволили сюди приїхати з частини. Хочеться будь-яку можливість використати аби наголосити на тих цінностях, які ми пропагуємо та за які боремося на фронті. Права кожного з нас є важливими", — зазначив один із військових.

Хода центром міста тривала не більше 20 хвилин. Проте у центрі Києва на Хрещатику з'явився новий натовп людей, які організували свою акцію "за традиційні цінності".

Учасники цього маршу виступають проти Маршу рівності, вигукуючи гасла "Україна понад усе" та "Правий сектор".

Нагадаємо, у Києві набирає обертів новий скандал за участю працівників ТЦК та ЛГБТ-спільноти KyivPride. Активісти звинуватили військкомів у переслідуванні.

Раніше ми писали, що організатори "КиївПрайд-2024" планували провести Марш рівності у столичному метро.