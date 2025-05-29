Когда молния может попасть в многоэтажку - правила безопасности

Молния бьет по городу. Иллюстративное фото: Reuters

В четверг, 29 мая, во время грозы в один из верхних этажей дома на Оболони в Киеве попала молния. Однако серьезных последствий можно избежать, если соблюдать правила безопасности.

Как уберечься от подобных попаданий — об этом сообщают Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Когда молния может попасть в многоэтажку

Существует распространенное мнение, что молния попадает прежде всего в самые высокие объекты, ведь якобы "ищет кратчайший путь к земле". Однако это правило действует не всегда. Если рядом расположены здания разной высоты, совсем не обязательно, что молния ударит именно в самое высокое из них — направление разряда зависит и от других факторов.

Прежде всего молния часто отдает предпочтение металлу или бетону, поскольку эти материалы хорошо проводят электричество. Именно поэтому, например, она может попасть во влажную крышу здания, сделанную из бетона.

Вода также хорошо проводит электричество, поэтому во время грозы не стоит приближаться к открытым водоёмам.

Есть ещё один важный момент: многое зависит от того, какие электроприборы включены в доме во время грозы. Чем больше энергии потребляет прибор, тем более привлекательной целью для молнии он может стать.

Как можно снизить риск удара молнии?

На многоэтажных домах обычно устанавливают молниеотводы — металлические шпили, принимающие удар молнии на себя. Это происходит потому, что они изготовлены из металла, который хорошо проводит ток, и часто являются самой высокой точкой здания, что делает их особенно привлекательными для разряда.

Громоотводы не обеспечивают полной защиты, поэтому важно соблюдать простые правила безопасности во время грозы. Одно из главных — закрывать окна. Закрытое окно способно стать дополнительным барьером между молнией и электроприборами.

Кроме того, во время грозы следует обязательно выключать все электроприборы, особенно те, которые потребляют большое количество электроэнергии. Еще одно важное правило — держаться подальше от металлических предметов, ведь они хорошо проводят ток.

Что касается разговоров по телефону, то лучше говорить не у окна, а придерживаться правила "двух стен".

Напомним, что завтра, 30 мая, в Украине прогнозируют дожди в отдельных областях, однако в некоторых регионах воздух прогреется до +26 °C. Метеорологи также предостерегают о возможных грозах.

Ранее синоптики рассказывали о прогнозе погоды на июнь и советовали, к каким изменениям стоит готовиться украинцам.