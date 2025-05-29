Коли блискавка може влучити у багатоповерхівку - правила безпеки

Блискавка б'є по місту. Ілюстративне фото: Reuters

У четвер, 29 травня, під час грози в один із верхніх поверхів будинку на Оболоні в Києві влучила блискавка. Однак серйозних наслідків можна уникнути, якщо дотримуватись правил безпеки.

Як вберегтися від подібних влучань — про це повідомляють Новини.LIVE.

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Коли блискавка може влучити у багатоповерхівку

Існує поширена думка, що блискавка влучає передусім у найвищі об’єкти, адже нібито "шукає найкоротший шлях до землі". Проте це правило діє не завжди. Якщо поруч розташовані будівлі різної висоти, зовсім не обов’язково, що блискавка вдарить саме у найвищу з них — напрямок розряду залежить і від інших чинників.

Насамперед блискавка часто віддає перевагу металу чи бетону, оскільки ці матеріали добре проводять електрику. Саме тому, наприклад, вона може влучити у вологий дах будівлі, зроблений із бетону.

Вода також добре проводить електрику, тому під час грози не варто наближатися до відкритих водойм.

Є ще один важливий момент: багато залежить від того, які електроприлади увімкнені в будинку під час грози. Чим більше енергії споживає прилад, тим привабливішою ціллю для блискавки він може стати.

Як можна знизити ризик удару блискавки?

На багатоповерхових будинках зазвичай встановлюють громовідводи — металеві шпилі, що приймають удар блискавки на себе. Це відбувається тому, що вони виготовлені з металу, який добре проводить струм, і часто є найвищою точкою будівлі, що робить їх особливо привабливими для розряду.

Громовідводи не забезпечують повного захисту, тому важливо дотримуватися простих правил безпеки під час грози. Одне з головних — зачиняти вікна. Закрите вікно здатне стати додатковим бар’єром між блискавкою та електроприладами.

Крім того, під час грози слід обов’язково вимикати всі електроприлади, особливо ті, що споживають велику кількість електроенергії. Ще одне важливе правило — триматися подалі від металевих предметів, адже вони добре проводять струм.

Що ж до розмов по телефону, то краще говорити не біля вікна, а дотримуватися правила "двох стін".

Нагадаємо, що завтра, 30 травня, в Україні прогнозують дощі в окремих областях, проте в деяких регіонах повітря прогріється до +26 °C. Метеорологи також застерігають про можливі грози.

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