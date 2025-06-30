В Киеве с 1 июля подорожают транспортные карты с 1 июля

Общественный транспорт Киева. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

С 1 июля 2025 года в Киеве повышается стоимость пластиковых транспортных карточек для оплаты проезда в городском общественном транспорте. Как объясняют в предприятии-производителе, пересмотр цен связан с ростом стоимости производства, логистики и других сопутствующих расходов за последние два года.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевского городского совета.

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Синяя стандартная карта будет стоить 96 гривен, а ученическая - 120 гривен. Эти изменения касаются только стоимости новых пластиковых карт, в то время, как цена поездок остается неизменной.

В Киевском городском совете объяснили, что цена отличается из-за того, что обычные синие карты изготавливаются массово, что позволяет удерживать более низкую цену, тогда как ученические карты персонифицированы. Для каждого ученика изготавливается отдельный экземпляр, что повышает себестоимость.

В то же время ранее приобретенные транспортные карты остаются действительными. Их можно беспрепятственно пополнять и использовать для оплаты проезда во всем муниципальном транспорте столицы — метро, автобусах, троллейбусах, трамваях, фуникулере и городской электричке.

Оформить или пополнить транспортную карту можно как в кассах метрополитена, так и в терминалах на станциях метро или специализированных "Т-магазинах". Кроме того, киевляне могут воспользоваться цифровым вариантом карты, который доступен в смартфоне и сохраняет все функции пластикового аналога — включая скидки на проездные или пакеты поездок.

Напомним, стало известно, что изменится для киевлян с 1 июля и какие льготы будут недоступны.

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