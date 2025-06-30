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Головна Київ У Києві пояснили, чому зросла ціна транспортних карток

У Києві пояснили, чому зросла ціна транспортних карток

Ua ru
Дата публікації: 30 червня 2025 08:59
У Києві з 1 липня подорожчають транспортні карти
Громадський транспорт Києва. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Із 1 липня 2025 року в Києві підвищується вартість пластикових транспортних карток для оплати проїзду в міському громадському транспорті. Як пояснюють у підприємстві-виробнику, перегляд цін пов'язаний зі зростанням вартості виробництва, логістики та інших супутніх витрат за останні два роки.

Про це повідомили у пресслужбі Київської міської ради

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Скільки коштуватимуть транспортні картки для киян з 1 липня

Синя стандартна карта коштуватиме 96 гривень, а учнівська — 120 гривень. Ці зміни стосуються лише вартості нових пластикових карт, у той час, як ціна поїздок лишається незмінною.

У Київській міській раді пояснили, що ціна відрізняється через те, що звичайні сині картки виготовляються масово, що дає змогу утримувати нижчу ціну, тоді як учнівські карти персоніфіковані. Для кожного учня виготовляється окремий примірник, що підвищує собівартість.

Водночас раніше придбані транспортні карти залишаються дійсними. Їх можна безперешкодно поповнювати та використовувати для оплати проїзду в усьому муніципальному транспорті столиці — метро, автобусах, тролейбусах, трамваях, фунікулері та міській електричці.

Оформити або поповнити транспортну карту можна як у касах метрополітену, так і в терміналах на станціях метро чи спеціалізованих "Т-крамницях". Крім того, кияни можуть скористатися цифровим варіантом карти, який доступний у смартфоні та зберігає усі функції пластикового аналога — включно зі знижками на проїзні чи пакети поїздок.

Нагадаємо, стало відомо, що зміниться для киян з 1 липня та які пільги будуть недоступними. 

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Київ транспорт ціни проїзд громадський транспорт
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
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