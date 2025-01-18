В Киеве ликвидировали агентурную сеть из работников метро и Укрзализныци

Сотрудники СБУ задержали подозреваемого. Фото: Офис генпрокурора

В Киеве была ликвидирована российская агентурная сеть, в которую входили сотрудники столичного метрополитена. Также к вражеской ячейке были причастны работники Укрзализныци.

Об этом сообщили в Офисе генпрокурора в субботу, 18 января.

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Сообщается, что двум гражданам сообщено о подозрении в государственной измене и оправдании и признании правомерной вооруженной агрессии России. По данным следствия, двое сотрудников Укрзализныци и метрополитена в 2014 году были завербованы представителем российской ФСБ по Калининградской области. До 2022 года подозреваемые скрыто предоставляли ему информацию о перемещении подвижного состава поездов с грузами, которыми интересовалась Россия.

После полномасштабного вторжения они предоставляли своему куратору информацию о перемещении подразделений ВСУ, последствиях попаданий по городской инфраструктуре, а также готовились к проведению диверсионных действий в пользу захватчиков.

Следственные действия правоохранителей

В результате проведения ряда обысков правоохранители изъяли у подозреваемых арсенал оружия, патроны и взрывчатку. Также были обнаружены средства связи и компьютерная техника, с помощью которой злоумышленники контактировали с куратором. В тот же день фигурантов задержали.

В ходе документирования преступления также установлены факты оправдания фигурантами и их близким окружением вооруженной агрессии РФ против Украины и глорификации участников полномасштабного вторжения.

Брат одного из подозреваемых задержан и ему сообщено о подозрении в отрицании вооруженной агрессии России. Аналогичное подозрение получила и мать мужчины.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.

Сотрудники СБУ с подозреваемым. Фото: Офис генпрокурора

Переписка коллаборанта с куратором. Фото: Офис генпрокурора

Оружие, изъятое у злоумышленников. Фото: Офис генпрокурора

Ранее мы писали, что в Киеве задержали высокопоставленного чиновника одного из крупнейших украинских банков. Мужчина финансировал российские оккупационные войска.

Также напоминаем, что в Харькове судили руководителя предприятия, которое работало на Россию.