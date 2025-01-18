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У Києві було ліквідовано агентурну мережу — хто до неї входив

18 січня 2025 18:20
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор
У Києві ліквідували агентурну мережу з працівників метро та Укрзалізниці
Співробітники СБУ затримали підозрюваного. Фото: Офіс генпрокурора
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор

У Києві було ліквідовано російську агентурну мережу, до якої входили співробітники столичного метрополітену. Також до ворожого осередку були причетні працівники Укрзалізниці.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора у суботу, 18 січня.

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Повідомляється, що двом громадянам повідомлено про підозру у державній зраді та виправдовуванні і визнанні правомірною збройної агресії Росії. За даними слідства, двоє співробітників Укрзалізниці та метрополітену в 2014 році були завербовані представником російської ФСБ по Калінінградській області. До 2022 року підозрювані приховано надавали йому інформацію про переміщення рухомого складу потягів із вантажами, якими цікавилася Росія. 

Після повномасштабного вторгнення вони надавали своєму куратору інформацію про переміщення підрозділів ЗСУ, наслідки влучань по міській інфраструктурі, а також готувались до проведення диверсійних дій на користь загарбників.   

Слідчі дії правоохоронців

Внаслідок проведення низки обшуків правоохоронці вилучили у підозрюваних арсенал зброї, набої та вибухівку. Також було виявлено засоби зв’язку та комп’ютерну техніку, за допомогою якої зловмисники контактували з куратором. Того ж дня фігурантів затримали.

Під час документування злочину також встановлені факти виправдування фігурантами та їхнім близьким оточенням збройної агресії РФ проти України і глорифікації учасників повномасштабного вторгнення.

Брата одного із підозрюваних затримано та повідомлено про підозру у запереченні збройної агресії Росії. Аналогічну підозру отримала і мати чоловіка.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

поліція
Співробітники СБУ з підозрюваним. Фото: Офіс генпрокурора
листування колаборанта з куратором
Листування колаборанта з куратором. Фото: Офіс генпрокурора
зброя і набої
Зброя, вилучена у зловмисників. Фото: Офіс генпрокурора

Раніше ми писали, що у Києві затримали високопосадовця одного з найбільших українських банків. Чоловік фінансував російські окупаційні війська.

Також нагадуємо, що у Харкові судили керівника підприємства, яке працювало на Росію. 

СБУ Укрзалізниця метро Офіс генерального прокурора Колаборант

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18:20 У Києві було ліквідовано агентурну мережу — хто до неї входив

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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