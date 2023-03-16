В Киеве частично применены стабилизационные отключения, — КГВА

Из-за повреждения оборудования энергообъекты не могут передавать энергию для всех

Сегодня, 16 марта, в Киеве частично применили стабилизационные отключения электроэнергии. Они проходят согласно графикам.

Об этом сообщает Киевская городская военная администрация.

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Стабилизационные отключения применены в частях следующих районов:

Голосеевский;

Святошинский;

Шевченковский;

Соломенский.

"По причине повреждения оборудования энергообъекты не могут передавать энергию для всех жителей этих районов", — говорится в сообщении.

Посмотреть графики стабилизационных отключений можно на сайте ДТЭК.

Напомним, около 2,5 часа на автозаправочной станции в Борисполе тушили пожар. Для борьбы с огнем использовали подразделения ГСЧС из Киева, аэропорта Борисполь и сельской местности Киевской области.

Также мы писали, что во вторник, 14 марта, было объявлено подписание соглашения о сотрудничестве между городами Киевом и Вроцлавом. Во время онлайн-общения, мэр Киева поблагодарил главу Вроцлава за поддержку власти и общины города, а также за гуманитарную помощь и экономическое сотрудничество.

Добавим, украинская компания QHome получила поддержку от УВКБ ООН и Киевской ОВА для производства и установки 100 домов для семей, потерявших свои дома в результате войны. Каждый дом рассчитан на проживание четырех человек и оснащен всем необходимым.