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У Києві частково застосовані стабілізаційні відключення, — КМВА

16 березня 2023 11:44
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Через пошкодження обладнання енергооб’єкти не можуть передавати енергію для всіх
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні, 16 березня, у Києві частково застосували стабілізаційні відключення електроенергії. Вони відбуваються згідно з графіками. 

Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація.

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Деталі

Стабілізаційні відключення застосовані у частинах таких районів:

  • Голосіївський;
  • Святошинський;
  • Шевченківський;
  • Солом'янський.

"Через пошкодження обладнання енергооб’єкти не можуть передавати енергію для всіх мешканців цих районів", — йдеться у повідомленні.

Переглянути графіки стабілізаційних відключень можна на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, близько 2,5 годин на автозаправній станції у Борисполі гасили пожежу. Для боротьби з вогнем використали підрозділи ДСНС з Києва, аеропорту "Бориспіль" та сільської місцевості Київської області.

Також ми писали, що у вівторок, 14 березня, було оголошено про підписання угоди про співпрацю між містами Києвом та Вроцлавом. Під час онлайн-спілкування, мер Києва подякував голові Вроцлава за підтримку влади та громади міста, а також за гуманітарну допомогу та економічну співпрацю.

Додамо, українська компанія QHome отримала підтримку від УВКБ ООН та Київської ОВА для виробництва та встановлення 100 будинків для сімей, які втратили свої будинки внаслідок війни. Кожен будинок розрахований на проживання чотирьох осіб та оснащений усім необхідним.

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