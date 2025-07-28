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Главная Киев В Киеве из-за атаки РФ повреждены дом и квартиры — фото

В Киеве из-за атаки РФ повреждены дом и квартиры — фото

Ua ru
Дата публикации 28 июля 2025 06:41
Киев под ударом дронов 28 июля - кадры поврежденного дома и квартир
Поврежденный дом в Киеве из-за атаки РФ. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Российские оккупанты в ночь на 28 июля несколько раз пытались атаковать "Шахедами" Киев. В результате одной из атак в Дарницком районе был поврежден дом. 

Об этом сообщает Новини.LIVE.

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Поврежденный дом в Киеве из-за атаки РФ 28 июля

В частности, этой ночью начальник КМВА Тимур Ткаченко сообщал, что в Дарницком районе из-за атаки РФ выбило окна в жилой многоэтажке. Кроме того, есть пострадавшие.

Київ під ударом дронів 28 липня — кадри пошкодженого будинку і квартир - фото 1
Выбитые окна в доме из-за атаки РФ. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Кроме того, есть и видео последствий вражеской атаки.

Во время пребывания корреспондента Новости.LIVE на месте событий оказалось, что были повреждены не только окна, но и есть определенные повреждения внутри квартир из-за взрывной волны.

Київ під ударом дронів 28 липня — кадри пошкодженого будинку і квартир - фото 2
Повреждения в квартире в результате обстрела РФ. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Київ під ударом дронів 28 липня — кадри пошкодженого будинку і квартир - фото 3
Повреждения в квартире в результате обстрела РФ. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Київ під ударом дронів 28 липня — кадри пошкодженого будинку і квартир - фото 4
Повреждения в квартире в результате обстрела РФ. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Напомним, что по информации мэра Киева Виталия Кличко, количество пострадавших в столице составляет 5 человек, среди них ребенок трех лет. В то же время Ткаченко информировал, что пострадавших восемь человек.

Также мы писали, что этой ночью дроновую атаку пережил и Кропивницкий. В городе несколько раз были слышны взрывы, однако детали пообещали рассказать позже.

Киев взрыв обстрелы дрон Шахид-136 война в Украине разрушения
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
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